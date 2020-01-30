Кам'янске приєдналося до проекту «Тренування з зіркою»

Баскетболісти СК «Прометей» провели відкрите тренування з представниками ЗМІ та вболівальниками.

Всеукраїнська акція «Тренування з зіркою» відбулась 29 січня на майданчику спорткомплексу «Прометей». Організаторами заходу виступили спортивний клуб «Прометей» разом з Федерацією баскетболу України та титульним спонсором чоловічої Суперліги Parimatch.

Участь у проекті взяли гравці «Прометея» Деон Едвiн, Джейлон Мiллер, Олександр Антипов та Олександр Мiсяць. Вони залюбки спілкувалися із журналістами та вболівальниками, а також спільно зіграли товариську гру між імпровізованими «збірними» журналістів та фанатів.

Розминку для учасників матчу провів тренер СК «Прометей» Сергій Алфьоров. А от баскетболісти клубу порівну «розбавили» склади обох команд. На майданчику точилася справжня боротьба. В підсумку перемогу отримали представники ЗМІ з різницею у 18 очок. Кращими гравцями матчу стали Ілля Сидельников (ЗМІ) і Вадим Розбицький (вболівальники).

«Головне в таких проектах — комунікація представників ЗМІ, вболівальників і гравців команд між собою. Це сприяє не лише популяризації та розвитку спорту, але й дає можливість дізнатися, як живуть команди та їх спортсмени, які є проблеми, а також об’єднати зусилля для їх вирішення», - розповів представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

Кирило Большаков, спортивний директор СК «Прометей», виступаючи перед учасниками проекту зазначив, що СК «Прометей» завжди радий бачити тих, хто любить баскетбол. «Наші гравці часто приїжджають на міські та обласні змагання. Сьогодні ми з вами зустрічаємося не в якості наших вболівальників, а в якості безпосередніх учасників баскетбольного дійства. Ми хочемо, аби ви займалися баскетболом, і щоб з вас з часом виросли хороші баскетболісти», - заявив Кирило Большаков.

Наразі «Прометей» посідає другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату. Команда поступається БК «Дніпро» лише в одно очко. Наступну гру Суперліги Parimatch «червоно-біли» зіграють 5 лютого вдома проти БК «Одеса».