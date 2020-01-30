Матузна стала автором юнацького рекорду України у п’ятиборстві

У Сумах завершився юнацький чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів не старше 2003 р.н.

У змаганнях, які проходили 27 - 29 січня, взяли участь 700 атлетів, а харків’янка Анастасія Матузна відзначилися на них юнацьким рекордом України для приміщень у п’ятиборстві, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Анастасія Матузна у п’ятиборстві набрала 4034 очки.

На цих змаганнях було показано низку високих результатів, про які розповів старший тренер збірної України з резерву Андрій Каратєєв.

“Цим стартом ми відкрили змагальний сезон 2020 року. Перш за все слід відзначити юнацький рекорд України для приміщень в п’ятиборстві, який встановила харків’янка Анастасія Матузна – 4034 очки. Також дуже добре підтвердили свої лідерські позиції киянин Денис Слюсар у бігу на 60 м з/б (8,11) та висотник Роман Петрук з Житомирщини (2.06)”, - зазначив старший тренер збірної України з резерву Андрій Каратєєв.

Відео виступу Матузної на Відкритому чемпіонаті області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, якій проходив 18 - 19 січня у Харкові:

Наставник українських легкоатлетів також відзначив Надію Стецюк з Київщини (400 м – 57,03), представниць Рівненської області Юлію Уніч (800 м – 2.11,92) та Марію Козлюк (1500 м – 4.38,18), Дар’ю Козачок з Житомирщини (ядро 3 кг – 15.30), черкащанина Олексія Поліщука (довжина – 7.13), киянина Микиту Нарольського (потрійний – 14.61).

Ці атлети не лише стали переможцями у своїх видах, але й виконали нормативи на юнацький чемпіонат Європи, що відбудеться в липні в Рієті.

“Загалом на чемпіонаті України у нас таких нормативів було 12, гарний показник для початку сезону. Адже у бігових видах та в метаннях вони здебільшого виконуватимуться на відкритому повітрі”, - додав Каратєєв.

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Командний залік на чемпіонаті виграла Київська область, серед ДЮСШ - КЗ "КДЮСШ №12" Харків, серед СДЮШОР - СДЮСШОР №3 Дніпропетровської області.

Також під час змагань у Сумах відбувся відбір до збірної України на міжнародну матчеву зустріч юнацьких збірних у Стамбулі (Туреччина) 7 березня та частково – на міжнародну матчеву зустріч юнаків в Івано-Франківську 3 травня.