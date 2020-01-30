Стало відомо місце проведення відбіркового турніру з баскетболу 3х3 на Ігри-2020

Стало відомо місце проведення олімпійського кваліфікаційного турніру з баскетболу 3х3.

Володарі шести путівок на Олімпіаду-2020 у Токіо (Японія) визначаться в місті Бенгалуру, яке називають Силіконовою долиною Індії. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Усього в змаганнях візьмуть участь 40 національних збірних із 36-ти країн світу - по 20 збірних серед чоловіків і серед жінок.

Путівки на Олімпійські ігри дістануться трьом найкращим командам за підсумком змагань.

Олімпійський кваліфікаційний турнір з баскетболу 3х3 проходитиме в Бенгалуру 18 - 22 березня.

У цій кваліфікації братиме участь жіноча збірна України, яка наразі готується до боротьби.