Школярі з Рівного стали чемпіонами світу на перших ISF World Cool Games
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
«У Всеукраїнських спортивних змаганнях серед школярів ISF World Cool Games перемогли учні рівненського НВК «Колегіум». Змагання проходили у Києві, до них долучилися діти не лише з областей України, але й з Азербайджану, Грузії, Казахстану, Китаю, Молдови та Хорватії», - йдеться у повідомленні.Школярі з Рівного стали чемпіонами світу на перших ISF World Cool Games / Фото: rv.gov.ua
Як зазначається, ігри проходили у два етапи – групового раунду та плей-офф. У підсумку переможцем стала збірна України, тобто, рівненська команда, друге місце - за Китаєм, два третіх поділили між собою Хорватія і Київ.
Мета Cool Games – зацікавити дітей фізичною активністю, впровадити нові підходи до проведення уроків фізкультури. Особливістю Cool Games є те, що вони не потребують спеціальної підготовки учасників. А одна з головних цілей – започаткувати новий формат проведення уроків фізичної культури, зробити їх яскравими та привабливими для молоді.
Команди-переможці у кожному віковому дивізіоні вибороли право долучитися до Всеукраїнського фіналу ISF World Cool Games, який відбудеться 20-23 лютого у Києві.