Чемпіонами світу на перших ISF World Cool Games стали школярі з Рівного.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У Всеукраїнських спортивних змаганнях серед школярів ISF World Cool Games перемогли учні рівненського НВК «Колегіум». Змагання проходили у Києві, до них долучилися діти не лише з областей України, але й з Азербайджану, Грузії, Казахстану, Китаю, Молдови та Хорватії», - йдеться у повідомленні.

Школярі з Рівного стали чемпіонами світу на перших ISF World Cool Games / Фото: rv.gov.ua

Як зазначається, ігри проходили у два етапи – групового раунду та плей-офф. У підсумку переможцем стала збірна України, тобто, рівненська команда, друге місце - за Китаєм, два третіх поділили між собою Хорватія і Київ.

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Мета Cool Games – зацікавити дітей фізичною активністю, впровадити нові підходи до проведення уроків фізкультури. Особливістю Cool Games є те, що вони не потребують спеціальної підготовки учасників. А одна з головних цілей – започаткувати новий формат проведення уроків фізичної культури, зробити їх яскравими та привабливими для молоді.

Команди-переможці у кожному віковому дивізіоні вибороли право долучитися до Всеукраїнського фіналу ISF World Cool Games, який відбудеться 20-23 лютого у Києві.