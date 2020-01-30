Всеукраїнський фестиваль стронгменів пройде у Сумах

Суми приймуть всеукраїнський фестиваль стронгменів. За попередніми планами, він проходитиме в кінці травня.

Про це 29 січня під час зустрічі з володарем титулу «Найсильніша людина планети», неодноразовим чемпіоном світу в силовому багатоборстві Василем Вірастюком і рекордсменом світу, президентом Федерації стронгмену України Сергієм Конюшком повідомив міський голова Олександр Лисенко.

«Ми повинні робити все для того, аби місто «жило», розвиток спорту в цьому питанні відіграє одну з вирішальних ролей. Це має бути не лише спортивний, а й культурно-просвітницький фестиваль, метою якого буде заохочення сумчан і гостей міста до активного відпочинку та здорового способу життя», – зазначив Лисенко

Попередньо, фестиваль, спеціальними гостями якого стануть Василь Вірастюк та Сергій Конюшок, пройде 23 травня. Його програмою буде передбачено проведення видовищних богатирських ігор, виступи атлетів, силових гімнастів, танцювальних колективів і багато іншого.

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Міський голова Лисенко, подякувавши легендам українського спорту за приїзд до Сум, пообіцяв, що особисто сприятиме, аби фестиваль пройшов на найвищому рівні.

Фото: smr.gov.ua