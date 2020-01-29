"Київ-Баскет" поступився "Керменду" у груповому турнірі Кубка Європи ФІБА

Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" перервав переможну серію на другому етапі групового турніру Кубка Європи ФІБА.

У п'ятому турі віцечемпіони України на виїзді програли угорському "Керменду" - 74:96 (13:33, 19:27, 20:23, 22:13), повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий киян Владислав Коренюк, в активі якого 21 очко.

В іншому матчі квартету К голландська команда "Зволле" приймає латвійський "Вентспілс", з яким "Київ-Баскет" зіграє вдома 5 лютого у заключному турі.

Нагадаємо, "Київ-Баскет" достроково забронював місце у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА

Турнірне становище: "Київ-Баскет" - 9 очок (після 5-ти ігор), "Вентспілс" - 7 (4), "Керменд" - 7 (5), "Зволле" - 4 (4).