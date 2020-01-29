УХЛ: «Кременчук» обіграв в серії булітів «Дніпро»

Лідер чемпіонату здобув 24-у перемогу в сезоні.

В центральному матчі 32-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» переміг вдома «Дніпро» (Херсон) 3:2 (2:2, по булітам 3:0). Про це повідомляє Укрінформ.

Основний і додатковий час матчу в Кременчуці завершився внічию 2:2. На дві шайби господарів (Бондарук і Александров) гості відповіли влучними кидками Янішевського і Целогородцева. В серії післяматчевих булітів переміг «Кременчук» 3:0. Буліти реалізували Орлов, Грицких і Гриценко.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 77 (31). На друге місце піднялося «Дніпро» - 66 (32). «Донбас» став третім - 65 (30). «Білий Барс» посідає четверту позицію – 47 (31).

Нагадаємо, в матчах 32-го туру УХЛ «Білий Барс» (Біла Церква) розгромив на виїзді «Динамо» (Харків) 12:2, а «Донбас» вдома переміг «Крижаних Вовків» (Київ) 4:1.