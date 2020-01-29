Розпочато продаж квитків на ЧЄ з бадмінтону у Києві

Перший квиток на турнір, який відбудеться у Києві в квітні, отримала автор логотипу Євро – Віолетта Нагорна.

Сьогодні відбулося відкрите засідання Організаційного комітету чемпіонату Європи з бадмінтону 2020 року, який пройде у квітні в Києві, повідомляє Укрінформ.

На засіданні журналістам презентували офіційний логотип чемпіонату і план заходів. Також від сьогодні розпочато продаж квитків на чемпіонат.

Відкрите засідання Організаційного комітету Чемпіонату Європи з бадмінтону-2020 у Києві / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Перший квиток з рук генерального секретаря Європейської конфедерації бадмінтону Браяна Агербака та президента Федерації бадмінтону України Олексія Дніпрова отримала переможниця конкурсу на кращий логотип Євро - Віолетта Нагорна з Харкова.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з бадмінтону пройде 21-26 квітня у київському Палаці спорту.