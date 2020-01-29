Надаль програв Тіму в чвертьфіналі Australian Open

Перша "ракетка" світу іспанець Рафаель Надаль достроково завершив виступ на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні з призовим фондом $49,5 млн.

У чотиригодинному чвертьфінальному поєдинку Надаль поступився австрійцю Домініку Тіму (№5 світового рейтингу) - 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8), повідомляє Укрінформ. В 1/2 фіналу Тім зустрінеться з представником Німеччини Олександром Звєрєвим, який здобув вольову перемогу над швейцарцем Станісласом Ваврінкою - 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Читайте також: Федерер виграв драматичний матч у Сандгрена і вийшов до півфіналу Australian Open Другу путівку у фінал Australian Open розіграють серб Новак Джокович (2) і швейцарець Роджер Федерер (3). Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого. На фото: Рафаель Надаль.