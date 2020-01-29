Стали відомі фіналістки парного розряду Australian Open

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу із загальним призовим фондом 49 млн 564 тис 735 дол у середу визначилися фіналістки у парному розряді.

Ними стали перший та другий сіяні дуети Сє Шувей/Барбора Стрицова (Тайвань/Чехія) та Тімеа Бабош/Крістіна Младенович (Угорщина/Франція), повідомляє Укрінформ.

Сє Шувей і Стрицова обіграли чеський тандем Барбора Крейчикова/Катержина Синякова - 6:2, 6:3, а Бабош і Младенович були сильнішими за пару з Тайваню Латіша Чжань/Чжань Хаоцін (Тайвань) - 7:5, 6:2.

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Бабош і Младеновіч вже третій рік поспіль виходять у парний фінал Australian Open: 2018-го вони виграли титул.

На фото: пара Тімеа Бабош/Крістіна Младенович.