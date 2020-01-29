Джошуа назвав Усика одним з кращих боксерів свого покоління

Британський володар боксерських титулів чемпіона світу за версіями WBA/WBO/IBF Ентоні Джошуа вважає українця Олександра Усика одним із кращих боксерів свого покоління.

Він також оцінив шанси Олександра проти іншого британського боксера - Дерека Чісори, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Що я думаю про бій Усика з Чісорою? Я був на поєдинку Чісори з Ділліаном Вайтом, навіть на двох. Той Чісора задасть Усику проблем, - сказав Джошуа. - Я дивився бій Девіда Прайса та Чісори запитав себе: чому Девід не намагається контролювати суперника? Але коли я сам з ним поспарингував, зрозумів, що хлопець досить сильний. Це не жарт. Я віддаю належне Вайту за те, що мав з ним справу двічі, провів 12 та 11 раундів. Щоб контролювати Чісору 12 і 11 раундів, необхідні дії. Так, Усик добре рухається... Але якщо Чісора не відчуватимете загрози від сили Усика, Олександр зіткнеться з деякими проблемами. Усик - один з кращих боксером мого покоління у світі. У його бою з Чісорою шанси будуть 50 на 50".