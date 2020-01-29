Футболісти “Астон Вілли” вийшли у фінал Кубка англійської ліги

Футбольний клуб “Астон Вілла” вирвав перемогу у “Лестера” і пробився у фінал Кубка англійської ліги.

У півфінальному матчі-відповіді, який відбувся ввечері 28 січня, “Астон Вілла” перемогла “Лестер” з рахунком 2:1, а переможний м’яч у компенсований час забив Трезеге. Про це повідомляє Sport Arena.

“На 93-й хвилині Трезеге приніс Астон Віллі перемогу і путівку в фінал Кубка англійської ліги”, - йдеться в повідомленні.

Перший матч команди зіграли внічию 1:1.

Сьогодні матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка англійської ліги проведуть “Манчестер Сіті” і “Манчестер Юнайтед”. Перша зустріч завершилася перемогою “МС” з рахунком 3:1.

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