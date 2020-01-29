Фанати “Манчестер Юнайтед” атакували будинок віцепрезидента клубу

Група фанатів англійського футбольного клубу “Манчестер Юнайтед” атакувала будинок віцепрезидента клубу Еда Вудворда в Чеширі.

Нападники в капюшонах кидали в будинок фаєри. Відео нападу, що з'явилося в інтернеті, супроводжувалося підписом “Ед Вудворд має померти”, повідомляє Tribuna.com.

Самого Вудворда і членів його сім'ї під час нападу в будівлі не було.

"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this."pic.twitter.com/bexuq6cfhu — Goal (@goal) January 28, 2020

“МЮ” вже виступив із вдповідною заявою.

“Ми працюємо разом із поліцією Великого Манчестера, щоб виявити винних у цьому необгрунтованому нападі. Ми впевнені в тому, що футбольний світ нас підтримає. Той, хто буде визнаний винним в скоєнні злочину, на все життя отримає заборону на відвідування всіх матчів клубу і буде притягнутий до відповідальності в суді.

Вболівальники, які виражають свою думку - це одне; злочин з нанесенням шкоди і наміром наразити на небезпеку чиєсь життя - це інше. Цьому немає виправдання”, - йдеться в заяві.

1 лютого на знак протесту вболівальники планують залишити стадіон під час матчу з “Вулвергемптоном”.

Фото: ghanasoccernet.com