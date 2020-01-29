Фанати “Манчестер Юнайтед” атакували будинок віцепрезидента клубу

Фанати “Манчестер Юнайтед” атакували будинок віцепрезидента клубу

Відео
Укрінформ
Група фанатів англійського футбольного клубу “Манчестер Юнайтед” атакувала будинок віцепрезидента клубу Еда Вудворда в Чеширі.

Нападники в капюшонах кидали в будинок фаєри. Відео нападу, що з'явилося в інтернеті, супроводжувалося підписом “Ед Вудворд має померти”, повідомляє Tribuna.com.

Самого Вудворда і членів його сім'ї під час нападу в будівлі не було.

“МЮ” вже виступив із вдповідною заявою.

“Ми працюємо разом із поліцією Великого Манчестера, щоб виявити винних у цьому необгрунтованому нападі. Ми впевнені в тому, що футбольний світ нас підтримає. Той, хто буде визнаний винним в скоєнні злочину, на все життя отримає заборону на відвідування всіх матчів клубу і буде притягнутий до відповідальності в суді.

Вболівальники, які виражають свою думку - це одне; злочин з нанесенням шкоди і наміром наразити на небезпеку чиєсь життя - це інше. Цьому немає виправдання”, - йдеться в заяві.

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1 лютого на знак протесту вболівальники планують залишити стадіон під час матчу з “Вулвергемптоном”.

Фото: ghanasoccernet.com

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