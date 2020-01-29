“Київ-Баскет” посів друге місце в рейтингу сили Кубка Європи ФІБА

Віце-чемпіон України столичний баскетбольний клуб “Київ-Баскет” посів рекордне друге місце в рейтингу сили Кубка Європи ФІБА.

“Київ-Баскет” в оновленому рейтингу сили напередодні матчів другого раунду Кубка Європи поступається лише турецькій “Каршияці”, яка є потенційним суперником киян по першому раунду плей-оф. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

“У “Київ-Баскета” напружений графік ігор, 2020 року команда вже зіграла вісім матчів… Кияни здобули сім перемог і залишаються однією з двох команд Кубка Європи, яка не зазнала у другому раунді Кубка Європи жодної поразки. Після чотирьох турів у першому раунді у “Київ-Баскета” було лише дві перемоги — вони навіть могли завершити свою єврокампанію ще у листопаді. А тепер цей колектив є одним з претендентів на те, щоб залишитися в Кубку Європи до кінця квітня”, - зазначили у пресслужбі Кубка Європи.

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Сьогодні, 29 січня, київські баскетболісти зіграють на виїзді проти угорського “Кьорменда” і спробують подовжити свою переможну серію у другому груповому раунді до п’яти матчів.

Усього в нинішньому розіграші Кубка Європи “Київ-Баскета” виграв 5 із 6 матчів на виїзді.