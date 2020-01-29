Кривенко став першим українцем у легендарній команді баскетбольного шоу

Дворазовий чемпіон світу з данку український баскетболіст Дмитро Smoove Кривенко став учасником легендарної розважальної команди Harlem Globetrotters.

Дмитро Кривенко став першим українцем за 97-річну історію колективу, відомому у всьому світі своїми найяскравішими баскетбольними трюками, в яких поєднуються спортивні та театральні елементи. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Незабаром команда вирушає до світового турне, у ході якого відвідає понад 30 країн світу.

Загалом у Harlem Globetrotters виступали два десятки іноземців. Серед нинішніх новачків команди, окрім українського баскетболіста, Лакі Янг із Китаю та Деззл Кідон із Польщі.

Нагадаємо, що Дмитро Кривенко є переможцем змагань данкерів на чемпіонатах світу з баскетболу 3х3 2016 та 2018 років.

Фото: facebook/Dmitry Krivenko