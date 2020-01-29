Мугуруса і Халеп розіграють місце у фіналі Australian Open

Іспанка Гарбіньє Мугуруса та румунка Сімона Халеп склали другу півфінальну пару на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні із призовим фондом $49,5 млн.

Мугуруса у чвертьфіналі Australian Open обіграла росіянку Анастасію Павлюченкову - 7:5, 6:3, а Халеп завдала поразки Анетт Контавейт з Естонії - 6:1, 6:1, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Світоліна програла Мугурусі на шляху до четвертого кола Australian Open В іншому матчі 1/2 фіналу в одиночному жіночому розряді зустрінуться австралійка Ешлі Барті та американка Софія Кенін. Читайте також: Федерер виграв драматичний матч у Сандгрена і вийшов до півфіналу Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії-2020 триватиме до 2 лютого. На фото: Гарбіньє Мугуруса. (Getty Images)