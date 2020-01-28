ФК "Маріуполь" знову зіграв унічию на зборі в Туреччині

Футболісти клубу української Прем'єр-ліги "Маріуполь" завершили унічию зустріч з командою "Санкт-Пельтен" (Австрия) на сборі у Туреччині.

Гра в Анталії завершилася з рахунком 1:1. У складі українців м'яч на 58-й хвилині з пенальті забив Руслан Фомін, у суперників - Кван Рьон Пак (90+6), повідомляє Укрінформ.

Попередні поєдинки у Туреччині маріупольці також завершили миром. Спочатку матч з командою "Кызылжар" (Петропавловск, Казахстан) - 1:1, а потім - з білоруським клубом "Динамо" (Брест) - 2:2.