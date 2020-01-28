"Десна" розійшлася в Туреччині миром з австрійським "Гартбергом"

Футболісти чернігівської "Десни" провели у вівторок чергову гру на турецькому зборі.

Підопічні Олександря Рябоконя зіграли внічию з клубом "Гартберг" з однойменного австрійського міста - 1:1.

У складі українців м'яч на 50-й хвилині забив нападник Олександр Філіппов, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, у першому спарингу "Десна" обіграли азербайджанський клуб "Нефтчі" (Баку) - 2:1.

Чернігівці на першому турецькому зборі проведуть ще два матчі: 2 лютого зіграють з боснійською командою "Сараєво", 4 лютого - з чеським "Слованом" з міста Ліберець.