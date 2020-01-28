ФІБА представила логотип жіночого Євробаскета-2021

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) представила логотип чемпіонату Європи 2021 року серед жінок.

У ФІБА повідомили, що логотип утворений контурними лініями, що ідентифікують деякі баскетбольні рухи, потужність яких допоможе командам подолати будь-які перешкоди і претендувати на титул.

Чемпіонат Європи 2021 року з баскетболу серед жіночих команд пройде у Франції та Іспанії. Наразі триває кваліфікаційний етап. Українська збірна у стартовій грі кваліфікації поступилася на виїзді Бельгії (66:83), а у другому матчі обіграла в Харкові Португалію (72:60). Після двох матчів Україна має 3 очки і посідає друге місце у групі.

У наступному турі 12 листопада 2020 року українські баскетболістки зіграють вдома з Фінляндією, а 15 листопада — з Бельгією.