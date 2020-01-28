Міланський “Інтер” оголосив про підписання Еріксена

Міланський футбольний клуб “Інтер” підписав півзахисника англійського “Тоттенгема” Крістіана Еріксена.

Контракт із 27-річним данським футболістом розрахований до 30 червня 2024 року. Про це сьогодні, 28 січня, повідомила пресслужба ФК “Інтер”.

“Крістіан Даннеманн Еріксен офіційно новий гравець “Інтера”. Данський гравець, 1992 року народження, переходить із "Тоттенгема" до "нерадзуррі" на постійній основі і підписав контракт тривалістю до 30 червня 2024 року”, - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що трансфер 27-річного футболіста обійшовся італійському клубу у 20 млн євро, а його зарплата в новому клубі складе 10 млн євро на рік. Таким чином, Крістіан Еріксен стає другим після Кріштіану Роналду високооплачуваним гравцем Серії А.