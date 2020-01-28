Берінчик готується до захисту титулу - розпочав спаринг-сесії

Український інтернаціональний чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик приступив до спаринг-сесії в рамках підготовки до третього захисту титулу.

Про це повідомляє компанія K2 Promotions у Facebook.

“Чемпіон International WBO Денис Берінчик розпочав спаринг-сесії в рамках підготовки до захисту титулу, що відбудеться 22 лютого у ТРЦ “Термінал” (Бровари)”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, титул WBO International Денис Берінчик виграв в грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля, а в квітні 2019 року успішно захистив його в поєдинку з досвідченим японцем Ніхіто Аракавою.

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У жовтні 2019 року він вдруге успішно захистив свій чемпіонський титул у бою з мексиканцем Патрісіо Лопесом Морено. Поєдинок тривав усі 12 раундів і завершився перемогою українця - 120:108, 120:108, 120:109. Денис Берінчик залишився непереможеним боксером і здобув 12-ту перемогу.