Завацька та Снігур дізналися імена суперниць на турнірі ITF у Франції

Українські тенісистки Катаріна Завацька і Дар'я Снігур стартують в основній сітці представницького турніру ITF із призовим фондом 60 тис дол Open Engie d'Andrezieux-Bouthéon 42 в Андрезьє-Бутеон (Франція).

19-річна уродженка Луцька Завацька, яка посіяна на турнірі під 4-м номером, зустрінеться з французькою тенісисткою Міртій Жорж, повідомляє Тенісний портал України.

Француженка двічі перемагала Завацьку: 2015 року на турнірі у Бангкоку та 2017-го - на 25-тисячнику в Жуе-ле-Тур.

17-річна киянка Снігур на старті поміряється силами з представницею Польщі Магдаленою Френх. Українка зустрічалася з Френх у чвертьфіналі 100-тисячника в Дубаї півтора місяці тому і здобула перемогу з рахунком 6:4, 6:4.

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Змагання в Андрезьє-Бутеон завершаться 2 лютого.

На фото: Катаріна Завацька.