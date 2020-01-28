Українські юніори завершили виступи на Australian Open

Українська тенісистка Любов Костенко не змогла вийти до третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії серед юніорів.

У матчі другого кола 16-річна харків'янка поступилася 16-й "ракетці" турніру Хон І Коди Вон з Гонконгу - 3:6, 6:3, 1:6, повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини.

Раніше у парному розряді Костенко і росіянка Еліна Аванесян програли у першому колі Александрі Еале з Філіппін та індонезійці Прісці Меделін Нугрохо з рахунком 5:7, 6:4, 8:10.

16-річний український юніор В'ячеслав Бєлінський, нагадаємо, у стартовому поєдинку поступився Ейдану Майо зі США - 6:3, 6:7 (3:7), 1:6.

Таким чином, представники України вибули з юніорського Australian Open.