Бій Усик – Чісора відбудеться 28 березня в Лондоні або 11 квітня в Манчестері – ЗМІ

Офіційне підтвердження бою зроблять цього тижня.

Промоутер Едді Гірн назвав дві можливі дати бою між Олександром Усиком і Дереком Чісорою, повідомляє Sky Sports.

«Бій Усик - Чісора дуже близький, але поки немає конкретики за датою. Бій відбудеться 28 березня в Лондоні або 11 квітня в Манчестері. Швидше за все, виберемо перший варіант.

Це буде блискучий поєдинок. Чісора вірить в перемогу. Він вважає, що Усик не зможе впоратися з великими хлопцями», - заявив Гірн.

Вчора промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що, швидше за все, бій відбудеться саме 28 березня. Офіційне підтвердження повинні зробити протягом найближчих декількох днів.

Нагадаємо, Усик дебютував в суперважкій вазі в жовтні минулого року перемогою над Чаззом Візерспуном в результаті технічного нокауту.