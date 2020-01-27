Українська плавчиня встановила рекорд змагань у Люксембургу

Українка Дарина Зевіна встановила рекорд змагань 22nd Luxembourg Euro Meet 2020 у Люксембургу на дистанції 200 м на спині й виборола ліцензію А на Олімпіаду-2020 у Токіо.

Про це повідомляє пресслужба Федерації плавання України.

“Вітаємо Дарину Зевіну з виконанням нормативу ліцензії А на Олімпіаду 2020 на дистанції 200 м на спині. В останній день 22nd Luxembourg Euro Meet 2020 в Люксембургу Дарина перемогла на цій дистанції та встановила рекорд змагань — 2,09.85”, - йдеться в повідомленні.

Також в останній день змагань із плавання в Люксембургу, 26 січня, Михайло Романчук здобув “золото” на 400 м вільним стилем — 3,50.24, Сергій Шевцов отримав бронзову нагороду на дистанції 100 м вільним стилем - 49,05.

Зевіна встановила рекорд змагань 22nd Luxembourg Euro Meet 2020 / Фото: ФПУ

Таким чином, на сьогодні у збірній України з плавання 6 спортсменів мають ліцензію А на восьми дистанціях.

Нагадаємо, що в перший день 22nd Luxembourg Euro Meet 2020 Дарина Зевіна отримала "золото" і на дистанції 100 м на спині. Також перемоги здобули Михайло Романчук (1500 м вільним стилем з рекордом змагань) і Андрій Говоров (50 м батерфляєм).