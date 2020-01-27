Українки завоювали 18 медалей на турнірі з художньої гімнастики у Лос-Анджелесі

Сезон 2020 року українські гімнастки традиційно почали зі змагань в Лос-Анджелесі (США).

Українки завоювали 18 медалей на міжнародному турнірі LA Lights-2020 з художньої гімнастики, серед яких 6 золотих, повідомляє пресслужба Федерації гімнастики України.

Участь у змаганнях серед сеньорок взяли лідер збірної, призер чемпіонату світу та Європи Влада Никольченко, а також віце-чемпіонки чемпіонату Європи, 16-річні Вікторія Онопрієнко і Ніколь Красюк. Серед юніорок Україну представили досвідчена Меланія Тур (2005 рік народження) і Ніколь Савіна (2007).

Лідер збірної України Влада Никольченко виборола “золото” у престижному багатоборстві, а також медалі в кожному з видів: “золото” - з м'ячем, “срібло” - з булавами і 2 “бронзи” - з обручем і стрічкою.

Вікторія Онопрієнко завоювала “срібло” зі стрічкою і “бронзу” з обручем.

Ніколь Красюк у вправі зі стрічкою під українську народну музику отримала найвищий бал від суддів, що принесло їй золоту медаль.

Ніколь Красюк стала також другою в багатоборстві, а ще завоювала “срібло” (з м'ячем) і 2 “бронзи” (булави, стрічка).

Меланія Тур стала переможницею багатоборства, а також показала кращі результати з м'ячем і булавами, другий - зі стрічкою і третій - зі скакалкою.