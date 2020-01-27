Хргович оцінив перспективи Усика у суперважкому дивізіоні

Хорватський боксер Філіп Хргович оцінив перспективи Олександра Усика у суперважкому дивізіоні.

Філіп Хргович у ході зустрічі з журналістами під час свого візиту до Києва, зокрема, зазначив, що сам він “готовий вийти в ринг проти Усика хоч завтра”.

“Хотів би зустрітися з Усиком, але все залежить від моїх промоутерів. Якщо говорити лише про мене, то я готовий вийти в ринг з ним хоч завтра”, - цитує Хрговича Sport Arena.

Також колишній спаринг-партнер Володимира Кличка оцінив шанси Усика у протистоянні з чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

“Усик - великий боксер, абсолютний чемпіон світу в крузервейті, але суперважка вага - не його категорія. Тут всі на 20-30 кг важчі за нього. Усик і Джошуа? Усик створив би певні проблеми Джошуа, але в підсумку міць Джошуа все ж зробила б свою справу. Якби Джошуа піймав його, Усик впав би”, - зазначив Хргович.

Раніше 27-річний хорватський боксер Філіп Хргович повідомив, що сподівається боксувати з Олександром Усиком “якщо не цього року, то наступного”.

Філіп Хргович у суперважкому дивізіоні провів 10 боїв, здобув 10 перемог, із них 8 - нокаутом. Свій останній поєдинок хорватський боксер провів 7 грудня минулого року в Саудівській Аравії в андеркарті бою Енді Руїс - Ентоні Джошуа, де нокаутував американця Еріка Моліна.

Він посідає 8 місце в рейтингу IBF, 10-те - в рейтингу WBC, 14-те — в рейтингу WBO.

2017 року Хргович був спаринг-партнером Володимира Кличка, коли той готувався до поєдинку з Ентоні Джошуа.

Фото: klitschko-brothers.com