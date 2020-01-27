16-річна українська тенісистка Любов Костенко завершила виступ на юніорському Australian Open у парному розряді, але продовжить змагання в одиночному.

Любов Костенко у парі з росіянкою Еліною Авенесян зазнала поразки на старті змагань у Мельбурні, повідомляє БТУ.

У першому колі турніру Australian Open Junior Championships (ITF World Tennis Tour Juniors) Костенко і Авенесян програли четвертим “ракеткам” змагань Олександрі Еале з Філіппін та індонезійці Пріске Меделін Нугрохо з рахунком 5:7, 6:4, 8:10.

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Втім, учора харківська тенісистка виграла свій дебютний матч в основі юніорських "мейджорів" і вийшла до другого раунду Відкритого чемпіонату Австралії. У матчі першого раунду Костенко впевнено обіграла 17-річну британську тенісистку Амарні Бенкс з рахунком 6:3, 6:3.

Її наступною суперницею стане представниця Гонконгу Вон Хон І Коді.