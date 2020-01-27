У Вінниці вдруге відбудеться чемпіонат України серед шахістів-аматорів

У Вінниці в травні вдруге відбудеться чемпіонат України серед шахістів-аматорів з призовим фондом понад 120 тис. грн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в інформаційному відділі Вінницької обласної федерації шахів.

«Вінниця цьогоріч вдруге проводитиме чемпіонат України серед шахістів-аматорів. Як і торік, місцеві організатори передбачили рекордний для нашої країни призовий фонд - він сягне понад 120 тисяч гривен», - сказали в інформаційному відділі.

У відомстві зазначили, що участь в змаганнях, які відбудуться 8-12 травня, візьмуть гравці із рейтингами до рівня майстрів (до 2100 одиниць – міжнародний, до 2300 – український). Інших обмежень за віком і статтю немає.

Загалом передбачено 35 грошових призів у різних категоріях, в тому числі, 15 основних. Зокрема, чемпіон України отримає призові у розмірі 17 тисяч гривень, чемпіонка і кращий ветеран – по шість тисяч, переможці серед дітей (у різних вікових категоріях) – по дві тисячі, перші серед вінничан і вінничанок – по чотири тисячі гривень.

Турнір відбудеться за підтримки Вінницької обласної федерації шахів.

На перший в історії чемпіонат України з шахів серед аматорів, який проходив минулого року у Вінниці, зібралися 180 гравців (віком від 6 до 80 років) майже із всіх регіонів країни. Призовий фонд того турніру складав 100 тисяч гривень. Головну нагороду змагань тоді виборов 15-річний Микита Тєстєшніков із Харкова.

Фото: myvin.com.ua