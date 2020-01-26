Збірна Іспанії обіграла хорватів і захистила титул чемпіонів Європи з гандболу

В Стокгольмі (Швеція) завершився фінальний матч XIV чемпіонату Європи з гандболу серед чоловічих команд.

У вирішальному поєдинку за "золото" збірна Іспанії з рахунком 22:20 (12:11) перемогла команду Хорватії, якій дісталося "срібло", повідомляє Укрінформ.

Бронзовими призерами стали норвежці, які у матчі за 3-тє місце обіграли гандболістів Словенії - 28:20 (12:9).

Збірна Іспанії захистила титул чемпіонів континенту, який виграла 2018 року в Хорватії.

Українці не пройшли перший груповий етап Євро-2020, ставши 19-ми з 24-х команд.

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Підсумкова класифікація. 1. Іспанія, 2. Хорватія, 3. Норвегія, 4. Словенія, 5. Німеччина, 6. Португалія, 7. Швеція, 8. Австрія, 9. Угорщина, 10. Білорусь, 11. Ісландія, 12. Чехія, 13. Данія, 14. Франція, 15. Македонія, 16. Швейцарія, 17. Голландія, 18. Чорногорія, 19. Україна, 20. Сербія, 21. Польща, 22. Росія, 23. Боснія і Герцеговина, 24. Латвія.

Зазначимо, що нинішній чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків проходив одночасно в трьох країнах - Швеції, Австрії і Норвегії.