УХЛ: «Кременчук» програв «Білому Барсу»

Лідер чемпіонату зазнав несподіваної поразки в Білій Церкві.

В матчі 31-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» програв на чужому майданчику «Білому Барсу» (Біла Церква) 0:2. Про це повідомляє Укрінформ.

В Білій Церкві лідер отримав гідний спротив від четвертої команди чемпіонату. До 55-ї хвилини матчу на табло горіли нулі, а після голу Благого «Білий Барс» вийшов вперед. На останніх секундах гри Благий закинув у порожні ворота і приніс «Білому Барсу» перемогу 2:0.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 75 (30). На другому місці «Дніпро» - 65 (31). «Донбас» залишається третім - 62 (29). «Білий Барс» посідає четверту позицію – 44 (30).

Нагадаємо, в центральному матчі 31-го туру УХЛ «Донбас» переміг на чужому майданчику «Дніпро» (Херсон) 2:1.