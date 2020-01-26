Надія Кіченок вийшла до чвертьфіналу Australian Open у змішаному розряді

Українсько-індійський мікст Надія Кіченок - Рохан Бопанна пробився до 1/4 фіналу першого в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в Мельбурні із призовим фондом $49,5 млн.

У другому колі змішаного розряду Australian Open Кіченок і Бопанна обіграли американсько-бразильський тандем Ніколь Меліхар - Бруно Соарес - 6:4, 7:6 (7:4), повідомляє Укрінформ. Путівку до півфіналу турніру Надія Кіченок і Рохан Бопанна розіграють з переможцями протистояння між чесько-хорватським дуетом Барбора Крейчикова - Нікола Мектич та американсько-австралійською парою Аманда Анісімова - Нік Кірьос. Читайте також: Світоліна програла Мугурусі на шляху до четвертого кола Australian Open Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.