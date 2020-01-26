Мас-старти завершать словенський етап Кубка світу з біатлону

Шостий етап Кубка світу з біатлону в Поклюці (Словенія) завершиться в неділю, 26 січня, гонками з масовим стартом.

У чоловічому мас-старті на 15 км з чотирма вогневими рубежами, який розпочнеться о 13.15 за київським часом, Україну представлятимуть Дмитро Підручний (20-й стартовий номер) та Армем Прима (24), повідомляє Укрінформ. Жіночий мас-старт на 12,5 км о 16.00 пройде за участю Юлії Джими (30). Читайте також: Україну дискваліфікували після змішаної естафети в Поклюці Наступний етап Кубка світу з біатлону пройде 5-8 березня в чеському Нове-Место.