Бразильського тенісиста довічно відсторонили від спорту за шахрайство

Одного з кращих тенісистів Бразилії Жуана Соузу довічно відсторонено від професійних змагань за домовлені матчі.

Про це заявили у Підрозділі з цілісності тенісу.

“Бразильський тенісист Жуан Олаво Соарес де Соуза отримав пожиттєве відсторонення та штраф у $200 тисяч після того, як був засуджений за неодноразові домовлені матчі та пов’язані з цим корупційні діяння”, - йдеться у поширеній заяві.

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Зазначається, що Соуза був тимчасово відсторонений від професійних ігор ще з березня 2019 року, коли проти нього було вперше офіційно висунуто підозри. “Рішення накласти довічну заборону означає, що з 24 січня 2020 року гравець не має права брати участь у будь-яких санкціонованих заходах, організованих чи визнаних керівними спортивними органами”, - пояснюється у документі.

Соуза за свою кар’єру виграв понад $1,3 мільйона призових та досяг 69 сходинки у світових рейтингах у 2015 році.

Нагадаємо: підрозділ із цілісності тенісу — це організація, відповідально за розслідування фактів домовлених матчів у тенісі. Її було створено у 2008 році та наділено повноваженнями накладати штрафи й санкції, а також забороняти гравцям та іншим учасникам брати участь у змаганнях.

Фото: Twitter