Гол Безуса допоміг «Генту» здобути перемогу

«Гент» обіграв «Генк» 4:1.

В матчі 23-го туру чемпіонату Бельгії «Гент» обіграв на своєму полі «Генк» 4:1. Один з м’ячів у переможців забив український півзахисник Роман Безус, повідомляє Укрінформ.

Український півзахисник «Гента» Роман Безус вийшов у стартовому складі команди. На 52-й хвилині Безус забив м’яч і зробив рахунок 2:1 на користь «Гента».

Це 6-й гол Романа Безуса в цьому сезоні чемпіонату Бельгії.

Також в цьому матчі в складі «Гента» зіграв український захисник Ігор Пластун. Український нападник «Гента» Роман Яремчук не грав, він проходить відновлення після операції.

«Гент» переміг 4:1, набрав 45 очок і залишається на другому місці чемпіонату Бельгії. Лідирує в бельгійській лізі «Брюгге», який набрав 52 очки і має два матчі в запасі.