Україна не веде жодних переговорів щодо проведення спільних чемпіонатів з РФ

У Міністерстві культури, молоді та спорту та Федерації гандболу спростували інформацію щодо подачі спільної заявки Україною та Росією на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу у 2026 році.

Про це йдеться у заявах Мінмолодьспорту та Федерації гандболу.

"Від імені Міністерства культури, молоді та спорту України, а також Федерації гандболу України, повідомляємо, що ми не вели та не ведемо жодних перемовин про проведення спільних чемпіонатів із представниками Російської Федерації... Неприйнятно проводити спільні заходи із країною-агресором", - наголошують у міністерстві.

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У федерації гандболу України також підтвердили, що не вели й не ведуть жодних переговорів з Росією про будь-які спільні проєкти.

"Інформація, що розповсюджується деякими ЗМІ, не відповідає дійсності. Шановні журналісти українських видань, які підхопили цю «новину», майте совість і трохи професіоналізму. Звертайтесь за коментарями, щоб не розповсюджувати маячню", - йдеться у повідомленні федерації.

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Нагадаємо: раніше у суботу представники російських медіа поширили інформацію щодо подачі спільної заявки Україною та РФ на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу у 2026 році. Її підхопили й декілька українських ЗМІ.