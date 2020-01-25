Українські боксери стали найкращими на турнірі "Кубок Странджа"

Збірна України з боксу стала найкращою командою 71-го міжнародного турніру з боксу класу А "Странджа-2020", що завершився у суботу в Болгаріі.

Сьогоднішні фінальні бої принесли нашій країні чотири золоті та одну срібну медаль, повідомляє у Facebook пресслужба Федерації боксу України.

Кращим боксером турніру визнано українця Олександра Хижняка, який переміг у ваговій категорії до 75 кг представника Білорусі Вадима Панкова.

Ще три "золота" нашій команді принесли Ярослав Харциз (до 63 кг), Юлія Циплакова (до 57 кг) та Цотне Рогава (понад 91 кг). "Срібло" - у Степана Грекула (до 81 кг).

Крім цього, українці здобули п'ять бронзових медалей - Анастасія Чорноколенко (до 75 кг), Микола Буценко (до 57 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Сергій Горський (до 91 кг) та Роберт Мартон (до 91 кг).

Турнір "Странджа-2020" став для боксерів своєрідною генеральною репетицією перед кваліфікаційними стартами Олімпіади-2020.