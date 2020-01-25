"Шахтар" переміг "Лех" у першому спарингу турецького збору

Футболісти донецького "Шахтаря" успішно провели свій перший спаринг на навчально-тренувальному зборі у Туреччині.

У суботу на стадіоні міста Белек український клуб обіграв польську команду "Лех" (Познань) - 1:0, повідомляє Укрінформ. Переможний мʼяч на 51-й хвилині забив захисник донеччан Сергій Кривцов. Читайте також: Хавбек ФК "Бенфіка": Напружено працюватимемо, аби перемогти "Шахтар" "Шахтар" проведе на першому турецькому зборі ще три спаринги. 26 січня підопічні Луїша Каштру зустрінуться з клубом "Войводіна" (Сербія), 29 січня - з ФК "Пролетер" (Сербія), а 30 січня - з командою "Словацько" (Чехія).