За ФК "Олімпік" гратимуть хавбеки Романовський та Вербний
Укрінформ
Півзахисники Даніель Романовський та Назар Вербний виступатимуть за футбольну команду української Прем'єр-ліги "Олімпік" (Донецьк).
Угоди обох футболістів розраховані на два роки, повідомляє офіційний сайт "Олімпіка".
23-річний литовський хавбек Романовський з лютого минулого року виступав за клуб "Каунo Жальгіріс". Провів 2 поєдинки за національну збірну Литви.
22-річний українець Вербний залишився без клубу після того, як пішов у січні з "Карпат". Назар також виступав за львівський "Рух" на правах оренди.
На зимову перерву підопічні Вісенте Гомеса пішли на дев'ятому місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.