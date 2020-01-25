За ФК "Олімпік" гратимуть хавбеки Романовський та Вербний

Півзахисники Даніель Романовський та Назар Вербний виступатимуть за футбольну команду української Прем'єр-ліги "Олімпік" (Донецьк).

Угоди обох футболістів розраховані на два роки, повідомляє офіційний сайт "Олімпіка".

23-річний литовський хавбек Романовський з лютого минулого року виступав за клуб "Каунo Жальгіріс". Провів 2 поєдинки за національну збірну Литви.

22-річний українець Вербний залишився без клубу після того, як пішов у січні з "Карпат". Назар також виступав за львівський "Рух" на правах оренди.

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На зимову перерву підопічні Вісенте Гомеса пішли на дев'ятому місці у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.