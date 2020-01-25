Мікст Кіченок і Бопанни вийшов до другого кола Australian Open

Українка Надія Кіченок та представник Індії Рохан Бопанна подолали стартовий раунд змішаного розряду на першому в сезоні турнірі серії Grand Slam - Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу в Мельбурні із призовим фондом $49,5 млн.

За вихід до другого кола Australian Open українсько-індійський мікст обіграв українсько-американський дует Людмила Кіченок - Остін Крайчек - 7:5, 4:6, 10:6, повідомляє Укрінформ. Путівку до чвертьфіналу турніру Надія Кіченок і Рохан Бопанна розіграють з американсько-бразильським тандемом Ніколь Меліхар - Бруно Соарес, який взяв гору над Алісією Росольською з Польщі та німцем Андреасом Місом - 6:2, 6:4. Читайте також: Діюча чемпіонка Australian Open програла 15-річній американці Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.