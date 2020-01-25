Кубок світу з біатлону: у Словенії сьогодні - змішані естафети

На шостому етапі Кубка світу з біатлону в Поклюці (Словенія) у суботу, 25 січня, пройдуть змішані естафети.

О 14.15 за київським часом розпочнеться одиночна змішана естафета, в якій Україну представлятимуть Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина, повідомляє Укрінформ. На старт змішаної естафети о 16.00 вийдуть Артем Тищенко, Артем Прима, Юлія Джима та Олена Підгрушна. Читайте також: Геррманн виграла індивідуальну гонку етапу Кубка світу у Поклюці Програму шостого етапу Кубка світу 26 січня завершать чоловіча та жіноча гонки з масовим стартом.