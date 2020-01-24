Боксерській бій Постол - Рамірес перенесли до США

Визначилося нове місце поєдинку між українцем Віктором Постолом та американцем Хосе Раміресом.

Як повідомив Рамірес на своїй сторінці в Instagram, поєдинок пройде в США.

"Заради нашої безпеки Top Rank і ESPN перенесли бій з Китаю. Поєдинок відбудеться, але в США", - написав американець.

Раніше організатори бою ухвалили рішення відкласти зустріч через спалах коронавирусу в Китаї. Поєдинок мав відбутися 1 лютого 2020 року у китайському місті Хайкоу.

Читайте також: Бій Постола з Раміресом перенесли через спалах коронавірусу

Дата поєдинку залишається незмінною - 1 лютого.