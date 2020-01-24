Нещерет і Леднєв підписали нові контракти з київським “Динамо”

Гравці київського футбольного клубу “Динамо” Руслан Нещерет і Богдан Леднєв підписали нові контракти з клубом.

Термін дії нового контракту воротаря Руслана Нещерета - 5 років, півзахисника Богдана Леднєва — 4,5 року. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Нагадаємо, що Богдан Леднєв із літа 2018 року виступає на правах оренди за луганську “Зорю”. У нинішньому сезоні він провів у складі “Зорі” 21 матч, в яких забив 10 м'ячів.

Руслан Нещерет наразі проходить тренувальний збір із “Динамо”. У нинішньому сезоні він 5 разів потрапляв до заявки першої команди в матчах Favbet Ліги і Кубка України, провів 7 матчів в чемпіонаті U-19 і 2 матчі в чемпіонаті U-21. На його рахунку 6 матчів в Юнацької Лізі УЄФА - 2 в минулому сезоні і 4 в нинішньому.