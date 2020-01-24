Збірна України розпочне підготовку до футбольного Євро-2020 17-18 травня

Футбольна збірна України розпочне підготовку до Євро-2020 відразу після завершення чемпіонату України.

За інформацією Sport Arena, очікується, що підопічні Андрія Шевченка зберуться для тренування 17-18 травня в Харкові.

Це станеться в разі затвердження Виконавчим комітетом УАФ змін до календаря весняних турів УПЛ.

17-18 травня до Харкова прибудуть футболісти після завершення сезону з тих чемпіонатів, які фінішують 16 травня, в першу чергу, з чемпіонату України. За тиждень до них приєднаються футболісти з тих першостей, які завершують виступ 24 травня, а також, можливо, футболісти українських клубів, які візьмуть участь в плей-офф УПЛ за право виступити в Лізі Європи (матчі пройдуть 20 і 24 травня).

26 травня збірна України планує провести товариський матч із Кіпром.

Раніше повідомлялося, що в березні українські футболісти проведуть виїзні спаринги проти Франції (27 березня) і Польщі (31 березня).

Безпосередньо перед Євро-2020 збірна України планує провести ще два контрольні матчі - 2 і 7 червня.

Матчі Євро-2020 пройдуть із 12 червня по 12 липня. Збірна України потрапила до групи С фінальної частини XVI чемпіонату Європи з футболу. Суперниками України стали Голландія, Австрія і переможець Шляху D плей-офф Ліги націй УЄФА (Грузія, Білорусь, Македонія, Косово). Перший матч Україна зіграє 14 червня в Амстердамі з Голландією.