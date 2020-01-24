Машина чинного чемпіона WRC кілька разів перекинулася на Раллі Монте-Карло

Машина чинного чемпіона WRC кілька разів перекинулася на Раллі Монте-Карло

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Укрінформ
Чинний чемпіон WRC Отт Тянака потрапив в аварію і не зможе продовжити виступити на Раллі Монте-Карло.

На четвертій спецділянці гонщик Hyundai вилетів із траси і сильно пошкодив машину. Про це повідомляє Motorsport.com.

“Аварія сталася майже за шість хвилин після того, як торішній чемпіон стартував на четвертому допі. Інцидент трапився на десятому кілометрі ділянки. Після стрибка на швидкості 170 км/год Тянак не впорався з керуванням, машина вилетіла з дороги і безліч разів перекинулася”, - йдеться в повідомленні.

Організатори повідомили, що екіпаж у порядку, проте продовжити виступ Тянак не зможе.

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Після фінішу третьої спецділянки естонський пілот посідав четверте місце.

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