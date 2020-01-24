Машина чинного чемпіона WRC кілька разів перекинулася на Раллі Монте-Карло

Чинний чемпіон WRC Отт Тянака потрапив в аварію і не зможе продовжити виступити на Раллі Монте-Карло.

На четвертій спецділянці гонщик Hyundai вилетів із траси і сильно пошкодив машину. Про це повідомляє Motorsport.com.

🇲🇨 Rallye Monte-Carlo 2020

✅ ES4 | St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 (20,68 km)

⚠️ ÉVÉNEMENT

🚩 Grosse sortie de route pour Ott Tänak. L'équipage est OK.#WRC #HMSGOfficial #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/kvWtBXMbuP — Sébastien Loeb - Ma ligne de conduite (@SebLoebMLDC) January 24, 2020

“Аварія сталася майже за шість хвилин після того, як торішній чемпіон стартував на четвертому допі. Інцидент трапився на десятому кілометрі ділянки. Після стрибка на швидкості 170 км/год Тянак не впорався з керуванням, машина вилетіла з дороги і безліч разів перекинулася”, - йдеться в повідомленні.

Організатори повідомили, що екіпаж у порядку, проте продовжити виступ Тянак не зможе.

Після фінішу третьої спецділянки естонський пілот посідав четверте місце.