Машина чинного чемпіона WRC кілька разів перекинулася на Раллі Монте-Карло
На четвертій спецділянці гонщик Hyundai вилетів із траси і сильно пошкодив машину. Про це повідомляє Motorsport.com.
🇲🇨 Rallye Monte-Carlo 2020— Sébastien Loeb - Ma ligne de conduite (@SebLoebMLDC) January 24, 2020
✅ ES4 | St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 (20,68 km)
⚠️ ÉVÉNEMENT
🚩 Grosse sortie de route pour Ott Tänak. L'équipage est OK.#WRC #HMSGOfficial #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/kvWtBXMbuP
“Аварія сталася майже за шість хвилин після того, як торішній чемпіон стартував на четвертому допі. Інцидент трапився на десятому кілометрі ділянки. Після стрибка на швидкості 170 км/год Тянак не впорався з керуванням, машина вилетіла з дороги і безліч разів перекинулася”, - йдеться в повідомленні.
Huh huh! Tänakin ulosajo oli tosiaan raju! #ralli #mmralli #WRC #rally pic.twitter.com/HA4F7LBpJ5— Tomi Tuominen (@T_Tuominen) January 24, 2020
Організатори повідомили, що екіпаж у порядку, проте продовжити виступ Тянак не зможе.
Після фінішу третьої спецділянки естонський пілот посідав четверте місце.