Діюча чемпіонка Australian Open програла 15-річній американці

Діюча чемпіонка тенісного турніру Australian Open Наомі Осака вилетіла зі змагань від 15-річної американки Корі Гауфф.

Поєдинок Корі Гауфф (США) - Наомі Осака (Японія, 3) 3 кола змагань у Мельбурні завершився з рахунком 6:3, 6:4. Про це повідомляє БТУ.

Unbelievable.



15-year-old Coco Gauff has defeated defending Australian Open champ and world No. 3 Naomi Osaka in straight sets. pic.twitter.com/G81bVhEVfp — ESPN (@espn) January 24, 2020

Американська тенісистка вперше в кар'єрі обіграла суперницю з топ-5 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і сьогодні стала першою тенісисткою з 1996 року, якій у віці 15 років вдалося вийти до четвертого кола мінімум на двох турнірах Grand Slam (минулого сезону Гауфф дійшла до четвертого кола на Вімблдоні).

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У четвертому колі Australian Open Корі Гауфф зустрінеться з переможницею матчу між Чжан Шуай і Софією Кенін.

Фото: Getty Images