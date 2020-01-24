Діюча чемпіонка Australian Open програла 15-річній американці
Поєдинок Корі Гауфф (США) - Наомі Осака (Японія, 3) 3 кола змагань у Мельбурні завершився з рахунком 6:3, 6:4. Про це повідомляє БТУ.
Unbelievable.— ESPN (@espn) January 24, 2020
15-year-old Coco Gauff has defeated defending Australian Open champ and world No. 3 Naomi Osaka in straight sets. pic.twitter.com/G81bVhEVfp
Американська тенісистка вперше в кар'єрі обіграла суперницю з топ-5 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і сьогодні стала першою тенісисткою з 1996 року, якій у віці 15 років вдалося вийти до четвертого кола мінімум на двох турнірах Grand Slam (минулого сезону Гауфф дійшла до четвертого кола на Вімблдоні).
У четвертому колі Australian Open Корі Гауфф зустрінеться з переможницею матчу між Чжан Шуай і Софією Кенін.
Фото: Getty Images