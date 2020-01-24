Україна лідирує за кількістю півфіналістів боксерського турніру “Странджа-2020”

У Болгарії завершилися чвертьфінальні поєдинки 71-го міжнародного турніру з боксу класу “А” “Странджа-2020”.

Збірна України посіла 1 місце за кількістю півфіналістів турніру в Софії - 24 січня нагороди розіграють 10 вітчизняних боксерів. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

До топ-5 збірних за кількістю учасників 1/2 фіналу ”Странджа-2020” увійшли:

Україна – 10 боксерів,

Болгарія – 8,

США – 6,

Франція – 4,

Індія, Італія та Білорусь – 3.

Сьогодні за нагороди у складі збірної України битимуться: Юлія Циплакова (57 кг), Анастасія Чорноколенко (75 кг), Микола Буценко (57 кг), Ярослав Харциз (63 кг), Євген Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Степан Грекул (81 кг), Сергій Горсков (91 кг), Роберт Мартон (91 кг), Цотне Рогава (+91).

Нагадаємо, що змагання в Софії триватимуть до 25 січня і є своєрідною “генеральною репетицією” спортсменів перед кваліфікаційними стартами на Олімпійські ігри-2020.