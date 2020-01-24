АПЛ: “Ліверпуль” вирвав перемогу у “Вулвергемптона”

Футболісти “Ліверпуля” на останніх хвилинах матчу вирвали перемогу у “Вулвергемптона” в заключному матчі 24-го туру англійської Прем’єр-ліги (АПЛ).

Поєдинок “Вулвергемптон” - “Ліверпуль” завершився з рахунком 1:2. Про це повідомляє Sport Arena.

Футболісти “Ліверпуля” відкрили рахунок вже на 8-й хвилині матчу. “Вулвергемптон” відігрався на початку другого тайму, але на 84-й хвилині Роберто Фірміно приніс “Ліверпулю” перемогу.

Таким чином, “Ліверпуль” має вже 16 очок і впевнено лідирує в АПЛ. Команда Юргена Клоппа ще не програвала в поточному розіграші чемпіонату Англії - 22 перемоги і 1 нічия.

“Вулвергемптон” посідає наразі 7 місце.

Фото: ФК "Ліверпуль"