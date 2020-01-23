Спочатку суперником Усика стане Чісора, потім Джошуа – промоутер

Все йде до того, що весною Олександр Усик битиметься проти британця Дерека Чісори.

Олександр Красюк, промоутер українського боксера суперважкої ваги Олександра Усика, поки не знає, хто точно стане наступним суперником українця. Менеджер заявив, що, швидше за все, Усик проведе поєдинок проти Дерека Чісори, а потім зустрінеться з Ентоні Джошуа, повідомляє Tribuna.com.

«Ми ще не визначилися ні з датою, ні остаточно з суперником. Є план, що це буде Чісора, але точно сказати не можу.

Ми близькі до домовленості. Ніхто нікуди не поспішає. Все йде і вирішується. Швидше за все, це буде так - спочатку Чісора, а потім Джошуа», - сказав Красюк.

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Нагадаємо, що WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулу проти Усика. Якщо британець відмовиться від пояса, то українець, ймовірно, проведе бій за вакантний титул WBO з новозеландцем Джозефом Паркером.

Поки ж тривають переговори про поєдинок Усика з Дереком Чісорою на випадок, якщо чемпіонський бій українця відкладуть на невизначений час. Провести його планують 28 березня.

Усик дебютував в суперважкій вазі в поєдинку проти Чазза Візерспуна, якого він переміг за підсумками семи раундів.