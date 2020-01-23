"Динамо" розгромило "Вардар" у третьому матчі турецького збору

Футболісти київського "Динамо" упевнено обіграли 23 січня команду "Вардар" (Скоп'є) з Північної Македонії (4:0) у третьому спарингу навчально-тренувального збору в Туреччині.

М'ячі на "Глорія Спортс Арені" міста Белек забили Віталій Буяльський (5-та хвилина), Сергій Сидорчук (7), Міккель Дуелунд (29) та Назарій Русин (87, з пенальті), повідомляє Укрінформ.

Кияни запланували на першому зборі ще три матчі. 24 січня динамівці зіграють з хорватським "Хайдуком", 27 січня - з білоруським клубом "Динамо" (Брест) та 28 січня - з казахстанським "Кайратом".

Нагадаємо, першу контрольну зустріч у Туреччині підопічні Олексія Михайличенка завершили 19 січня внічию (1:1) з польською "Легією". В українській команді відзначився Георгій Цітаїшвілі; у суперників - Домагой Антолич.

У другому матчі український клуб здолав азербайджанський "Нефтчі" - 2:1. Голи: Віталій Миколенко, Назарій Русин - Вангеліс Плателлас.

Перший турецький збір українського клубу триватиме до 28 січня. Знову до Туреччини "біло-сині" повернуться вже на другий збір (2-16 лютого).